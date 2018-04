Nantes. Der am 9. April begonnene Polizeieinsatz gegen die Besetzer auf dem Gebiet des geplanten Flughafens Notre-Dame-des-Landes geht weiter. Wie Aktivist_innen berichten, versucht die Polizei mit einem Großaufgebot, Wiederbesetzungen zu verhindern. Nach Angaben des Legal Team wurden rund 60 Personen festgenommen, einige von ihnen sollen in Schnellverfahren verurteilt werden. nd