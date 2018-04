Die Behörden haben jetzt erstmals einen Überblick über laufende und geplante Schulsanierungen sowie -neubauten. Der Senat legte die umfangreiche Datensammlung, die auf Zuarbeiten der Bezirke beruht, am Dienstag vor. Aufgelistet sind dort Maßnahmen an 750 Schulen - von neuen Fenstern bis zum kompletten Neubau. Unterlegt ist das Ganze mit Angaben zu voraussichtlichen Kosten, Baubeginn und Dauer der Arbeiten sowie der zuständigen Behörde. In den nächsten zehn Jahren will der Senat 5,5 Milliarden Euro in Sanierung und Neubau von Schulen stecken. dpa/nd