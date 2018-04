Katharina Dose (Dritte v. li.) beim »Womenize!«-Workshop auf der Games Week Foto: Grzegorz Karkoszka/#gamesweekberlin 2018

Am Dienstag gehört die Games Week Berlin ganz den Frauen. Auf dem Gelände des »Holzmarkt 25« am Spreeufer tummeln sich zahlreiche weibliche Spiele-Begeisterte und warten auf Einlass zum Workshop-Programm »Womenize!«. Zum dritten Mal findet die Konferenz für Frauen in der Games- und Techbranche statt, die in diesem Jahr erstmals auf zwei Tage ausgeweitet wurde.

Die meisten Besucherinnen sind jung und arbeiten in der Spieleindustrie oder wollen dies zumindest in Zukunft. So auch Katharina Dose. Die 19-Jährige studiert Game Graphics an der Berliner School for Games und will später Character Artist werden, eine Art Entwicklerin der Charaktere von Computerspielen. Von den Fachtagen erhofft sie sich, darauf vorbereitet zu werden, wie es ist, in der traditionell von Männern dominierten Branche als Frau zu arbeiten. »Man hört eigentlich nur von Männern. Von männlichen Zeichnern, Spieleentwicklern oder Programmierern.« Wenn in den Spielen ...