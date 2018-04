Stockholm. Sport ist einer aktuellen Studie zufolge auch nach einem Herzinfarkt gut für die Gesundheit. Die Gefahr, vier Jahre nach dem Infarkt nicht mehr am Leben zu sein, könne durch regelmäßiges Training mehr als halbiert werden, teilte die Europäische Gesellschaft für Kardiologie mit. Schwedische Wissenschaftler hatten mehr als 22 000 Herzinfarkt-Patienten beobachtet. Mindestens zweimal in der Woche Sport zu treiben, sollte demnach allen Herzinfarktpatienten genauso geraten werden wie eine bessere Ernährung, weniger Stress und weniger Rauchen. dpa/nd

