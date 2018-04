San Diego. US-Forscher haben in Tierversuchen neue Hinweise darauf erhalten, warum kalorienfreie Süßstoffe nicht zwingend schlank machen und sogar schädlich sein können. Bei Ratten und in Zellversuchen fanden sie heraus, dass sich nach dem Genuss bestimmter Süßstoffe sowohl der Stoffwechsel von Fetten und Eiweißen verändert als auch die Auskleidung der Blutgefäße. Allerdings untersuchten die Wissenschaftler vom Medical College of Wisconsin nur Aspartam und Acesulfam. Bisher warnen Forscher in den USA nicht vor moderatem Süßstoffkonsum. Es gibt aber auch keine offizielle Empfehlung, sie zum Abnehmen oder zum Zuckersparen auf Dauer einzusetzen. dpa/nd