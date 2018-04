Berlin. Therapeutische Hilfe für pädophile Menschen kann entscheidend dazu beitragen, Kindesmissbrauch zu verhindern. Das Netzwerk »Kein Täter werden« stellte am Mittwoch in Berlin die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung vor. Danach hatten nahezu alle der befragten 56 Teilnehmer der Therapie-Angebote gelernt, ihr Verhalten zu kontrollieren (98 Prozent). Verhaltenskontrolle ist der entscheidende Faktor bei Pädophilie, weil sich die Veranlagung nicht ändern lässt. Seit Jahresbeginn finanzieren die Krankenkassen die Therapie-Angebote des Netzwerks »Kein Täter werden« als reguläre Gesundheitsleistung. epd/nd

