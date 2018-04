Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste übernimmt eine zentrale Rolle bei der Aufarbeitung der Provenienzen des »Kolonialen Erbes« in deutschen Museen. Dazu sollen Grundsätze für die Projektförderung im Umgang mit Kulturgütern aus kolonialem Kontext entwickelt werden, teilte die Stiftung mit. Auch die Provenienzforschung in Museen und Sammlungen und die Grundlagenforschung gehöre dazu. Das Zentrum werde eng mit dem Deutschen Museumsbund zusammenarbeiten und von einem Fachbeirat unterstützt, hieß es. epd/nd

Jaroslav Rudiš: Der tschechische Schriftsteller spielt in den Geschichten seines neuen Bandes mit der deutschen Sprache

