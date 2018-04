Was soll das sein

Erfurt. In Thüringen sind in den ersten beiden Monaten dieses Jahres mehr Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt worden als im Vorjahreszeitraum. Im Januar und Februar wurde der Bau oder Umbau von insgesamt 825 Wohnungen erlaubt, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeute dies einen Anstieg von 11,9 Prozent. 100 der geplanten Wohnungen entstehen durch Erweiterungen, Um- oder Ausbau. Bei den Neubauwohnungen beträgt die durchschnittliche Fläche nach Berechnungen der Statistiker rund 101 Quadratmeter. Die Kosten pro Quadratmeter bei neuen Einfamilienhäusern liegen bei rund 1559 Euro, bei Mehrfamilienhäusern bei 1671 Euro. Insgesamt wurden den Angaben zufolge zum Zeitpunkt der Genehmigung neuer Wohngebäude insgesamt 117 Millionen Euro Baukosten veranschlagt. dpa/nd