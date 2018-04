Foto: Regensburg. Wieder in altem Glanz: Die Steinerne Brücke, neben dem Dom eines der Wahrzeichen der bayerischen Stadt Regensburg, ist für rund 20 Millionen Euro saniert worden. Im Rahmen eines Festes am 9. und 10. Juni, bei dem Besucher auch erstmals einen Blick in das neue Museum der Bayerischen Geschichte werfen können, wird die Brücke wiedereröffnet. Schäden durch Verkehr und Feuchtigkeit hatten die acht Jahre währenden Baumaßnahmen erforderlich gemacht. Die Steinerne Brücke gilt als Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst und ist Teil des UNESCO-Welterbes Regensburg. Erbaut wurde sie von 1135 bis 1146 im Auftrag reicher Kaufleute unter Förderung von Herzog Heinrich dem Stolzen. Sie war damals der einzige steinerne Donau-Übergang zwischen Ulm und Wien. Nach einem Bürgerentscheid vor 20 Jahren war die Brücke für den privaten Autoverkehr gesperrt worden, seit 2008 gilt das auch für Busse und Taxis. dpa/nd Foto: dpa/Armin Weigel