Potsdam. Gegner der Massentierhaltung haben die neue Imagekampagne des Landes Brandenburg mit dem umstrittenen Motto »Es kann so einfach sein« für ihre Zwecke abgewandelt. Eine anonyme Initiative veröffentlichte am Mittwoch im Internet einen angeblichen Spot der Regierung, in dem Investoren eingeladen werden, große Tierzuchtanlagen zu errichten. »Was Umwelt und Tierschutzauflagen angeht, da lassen wir schon mal Fünfe gerade sein«, heißt es in dem zweiminütigen Satirespot. »Ein Volksbegehren gegen Massentierhaltung haben wir erfolgreich abgewehrt.« Eine Sprecherin der Initiative erklärte, die Auflösung der Kampagne mit dem gefälschten Video solle erst am Donnerstag erfolgen. Regierungssprecher Florian Engels erklärte auf Anfrage lediglich, die Staatskanzlei habe das gefälschte Video zur Kenntnis genommen. Tatsächlich hat Rot-Rot auf Druck der Linksfraktion einen Teil der Forderungen des Volksbegehrens erfüllt. Bei anderen Wünschen wie der Forderung, das Kürzen von Geflügelschnäbeln und das Abschneiden von Schweineschwänzen zu verbieten, wurde auf die Kompetenzen des Bundes verwiesen. dpa/nd