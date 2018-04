Eberswalde. Ein drei Jahre altes Mädchen, das im Herbst von seinem Vater in Eberswalde (Barnim) misshandelt worden sein soll, ist gestorben. Das sagte am Mittwoch ein Sprecher des Landgerichts Frankfurt (Oder). Derzeit laufe ein Todesermittlungsverfahren, erläuterte der Gerichtssprecher. Der Prozess gegen den Vater solle am 4. Mai beginnen. Die Anklage laute unter anderem auf Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung. Sie wurde allerdings eingereicht, bevor das Mädchen starb. dpa/nd