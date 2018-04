Angermünde. Archäologen sind bei Briesenbrow in der Uckermark auf ein Tausende Jahre altes menschliches Skelett gestoßen. Es sei in einem guten Zustand, der Mensch sei einst in hockender Haltung begraben worden, sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Denkmalpflege am Mittwoch. Neben dem Skelett lagen Keramikscherben aus der Jungsteinzeit. Der Fund wurde im Zusammenhang mit vorbereitenden Arbeiten für eine neue Gastrasse gemacht. dpa/nd