Foto: Anhänger eines konsequenten Nachtflugverbots am künftigen Großflughafen BER in Schönefeld demonstrierten am Mittwoch vor dem Potsdamer Landtag und verteilten am Eingang zum Innenhof Gelbe Karten. 2013 hatte der Landtag eine Volksinitiative angenommen, das auf ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr abzielte. Zugesichert ist bisher lediglich ein Flugverbot von Mitternacht bis 5 Uhr. In der Sache hat die rot-rote Koalition damals nichts erreicht, weil die anderen Flughafeneigentümer - der Bund und das Land Berlin - nicht mitziehen wollten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Dienstagabend bestätigt, dass die Mahnwache nur vor dem Landtag und nicht im Innenhof stattfinden darf. dpa/nd Foto: dpa/Nestor Bachmann