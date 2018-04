Bonn. Die Bundesnetzagentur bleibt hartnäckig im Streit mit Stadtwerken und Energiekonzernen um die Kürzung der staatlich garantierten Renditen für Strom- und Gasnetze. Die Behörde zog am Mittwoch vor den Bundesgerichtshof, um eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zugunsten der Netzbetreiber überprüfen zu lassen. »Wir wollen als Anwalt der Verbraucher unsachgemäß hohe Renditen verhindern«, sagte der Chef der Netzagentur, Jochen Homann. Ein knappes Viertel des Preises für Haushaltskunden entfällt auf die Stromtransportkosten. Die Renditen der Betreiber machen davon nur einen Teil aus. Die Netzagentur wollte sie um zwei Milliarden Euro in fünf Jahren kürzen. dpa/nd

