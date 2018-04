Berlin. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für 2018 leicht gesenkt: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2018 um 2,3 Prozent und 2019 um 2,1 Prozent zulegen, heißt es in der Frühjahrsprognose, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch präsentierte. Damit wurde der Ausblick leicht gesenkt, im Januar war die Regierung von plus 2,4 Prozent ausgegangen. Die Beschäftigung werde bis 2019 um eine Million Menschen zunehmen und die Arbeitslosigkeit »auf ein neues Rekordtief sinken«, so Altmaier. Gleichzeitig würden Einkommen spürbar steigen. AFP/nd