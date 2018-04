Augsburg. Nach neuen Berichten über Kindesmisshandlungen in einem ehemaligen Kinderheim in Nordschwaben will das Bistum Augsburg die Vorfälle im Detail aufklären. Bischof Konrad Zdarsa habe deswegen einen ehemaligen bayerischen Spitzenjuristen mit der Koordinierung der Aufarbeitung beauftragt, teilte die Diözese am Mittwoch mit. Vorangegangen war am Dienstag ein Treffen von Opfern aus dem ehemaligen Kinderheim Heilig Kreuz in Donauwörth. Der Bayerische Rundfunk und anschließend weitere Medien hatten seit Februar über Missbrauchsfälle berichtet, in der Folge meldeten sich weitere Betroffene. Das in den 1970er Jahren geschlossene Heim gehörte zu der Pädagogischen Stiftung Cassianeum, die nun neun Betroffene eingeladen hat. »Zunächst waren drei Fälle bekannt, nach der Berichterstattung sowie einem öffentlichen Aufruf der Stiftung hatten sich neun weitere Personen gemeldet«, berichtete das Bistum. Die Vorwürfe richten sich insbesondere gegen einen bereits verstorbenen katholischen Priester. dpa/nd