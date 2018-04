Weimar. Die Oberbürgermeisterwahlen im thüringischen Weimar mit ihrem überraschende Ausgang haben den Machern des Programmhefts für das Kunstfest in diesem Jahr dazwischengefunkt. Das in einer Auflage von 50 000 Exemplaren gedruckte Heft für das Festival vom 17. August bis 2. September enthält ein Vorwort von Oberbürgermeister Stefan Wolf (SPD). Der wurde allerdings am 15. April im ersten Wahlgang abgewählt und ist während des Kunstfests nicht mehr im Amt. Der neue OB Stefan Kleine (CDU/Weimarwerk) ist hingegen nicht im Heft vertreten. »Es war uns klar, dass es so kommen könnte«, sagte eine Kunstfestsprecherin am Dienstag. Der Auftrag zum Druck sei schon vor längerer Zeit erteilt worden, so dass man nicht auf die neue Konstellation habe reagieren können. Ein Problem sei das aber nicht. Bis Ende Juni, wenn ein Teil der Hefte schon an den Mann gebracht worden sei, sei Wolf schließlich noch im Amt. dpa/nd