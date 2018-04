Kopenhagen. In Grönland haben die Sozialdemokraten die Parlamentswahlen gewonnen. Die Partei Siumut kam nach amtlichen Angaben vom Mittwoch auf 27,2 Prozent der Stimmen. Mit kaum 500 Stimmen Abstand lag die linksgerichtete Ataqatigiit (IA) mit 25,5 Prozent auf Platz zwei. Die Umfragen hatten die Unabhängigkeitspartei IA noch als Wahlsiegerin gesehen. Dritter wurden die Mitte-Rechts-Demokraten, Demokraatit mit 19,5 Prozent. Damit dürfte Siumut-Chef Kim Kielsen, der seit 2014 die Regierung führt, Ministerpräsident bleiben. AFP/nd

Der Chef des Obersten Gerichtshofes in Pakistan legt sich offen mit den regional und national Regierenden an

UN rechnen bei Geberkonferenz für Syrien mit Hilfszusagen in Milliardenhöhe

»Reporter ohne Grenzen« sehen massive Verschlechterung in der EU

Kippa-Demonstrationen gegen Antisemitismus in mehreren deutschen Städten

