Kabul. Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben den Beginn ihrer jährlichen Frühjahrsoffensive verkündet. Die Operation »Al Chandak« werde sich gegen US-Truppen und »ihre Geheimdienstagenten« und gegen »internationale Unterstützer« richten, so die Taliban am Mittwoch. Die Offensive sei Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump im August verkündete Afghanistan-Strategie. Die räumte den US-Truppen mehr Spielraum beim Kampf gegen die Taliban ein. AFP/nd