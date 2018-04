Athen. Hunderte Beschäftigte des staatlichen griechischen Stromversorgers DEI haben gegen den geplanten Verkauf von Wärmekraftwerken demonstriert. Sie warfen am Mittwoch Braunkohle auf die Stufen, die zum Eingang des Parlaments in Athen führen, und protestierten gegen eine »Verschleuderung des Volksvermögens«, so das Fernsehen. Die DEI-Angestellten waren am Montag in einen Streik getreten. dpa/nd