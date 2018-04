Seoul. Nordkorea hat die Kritik der USA an der Situation der Menschenrechte im Land als »lächerlich« zurückgewiesen. Der Menschenrechtsbericht der US-Regierung bedeute »üble Nachrede«, so die Nachrichtenagentur KCNA am Dienstagabend. Im US-Bericht waren Nordkorea »ungeheuerliche Menschenrechtsverletzungen« von öffentlichen Hinrichtungen bis hin zu weitverbreiteter Überwachung vorgeworfen worden. Washington erkläre sich zum »Menschenrechtsrichter«, erklärte KCNA. »Das ist wirklich lächerlich und erinnert an einen Dieb, der ruft ›haltet den Dieb‹.« Mit den Anschuldigungen solle ein »Vorwand für politische, militärische und wirtschaftliche Aggression und Druck« geschaffen werden. Nordkorea sei vielmehr die »Wiege des wahren Arbeiterlebens«, hieß es. AFP/nd