Phoenix. Bei einer Nachwahl zum US-Abgeordnetenhaus im US-Bundesstaat Arizona haben die Republikaner ihren Sitz halten können. Kandidatin Debbie Lesko holte den Stimmbezirk 8 jedoch mit einem Vorsprung von nur rund fünf Prozentpunkten vor ihrer demokratischen Rivalin Hiral Tipirneni, wie es auf der Webseite des Wahlamtes von Arizona am späten Dienstagabend hieß. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge holte Lesko 52,6 Prozent der Stimmen, Tipirneni 47,4 Prozent. Die Demokraten werteten das Ergebnis als Erfolg. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 hatte Donald Trump noch einen Vorsprung von 21 Prozentpunkten im traditionell konservativ wählenden Stimmbezirk holen können. Bisher konnten die Demokraten bei allen Nachwahlen seit Trumps Amtsantritt Zugewinne erzielen. dpa/nd

