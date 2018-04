Berlin. Die Pressefreiheit ist weltweit unter Druck. So weit, so wenig überraschend, hat sich doch die Lage in repressiven Staaten wie der Türkei, Ägypten oder Russland nicht verbessert. Die »Reporter ohne Grenzen« legen ihren Fokus in ihrer Rangliste 2018 jedoch auf die Region, in der die Pressefreiheit vermeintlich am weitesten durchgesetzt und geschützt ist - und zwar mit drastischem Fazit: »In keiner anderen Weltregion hat sich die Lage der Pressefreiheit so stark verschlechtert wie in Europa«, so die Organisation.

Vier der fünf Staaten, die sich am stärksten verschlechtert haben, sind europäische: die EU-Mitglieder Malta, Tschechien und Slowakei sowie Serbien. Dort finden sich verbale Anfeindungen von Journalistinnen und Journalisten, juristische Schritte gegen Medien, Morde. Deutschland ist in der Rangliste vom 16. auf den 15. Rang gestiegen - trotz problematischer Entwicklungen. Ein Land kann in der Liste jedoch auch aufsteigen, weil sich die Situation anderswo noch stärker zum Schlechten entwickelt. stf Kommentar Seite 4