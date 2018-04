Die AfD plant am 1. Mai ein Maifest in Pankow. Die rechte Veranstaltung soll im Bleichröderpark nahe dem S-Bahnhof Pankow stattfinden. Nach Aussage des AfD-Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksverordnetenversammlung, Stephan Wirtensohn, soll es keine politische Veranstaltung werden, sondern ein »Familienfest«. Antifaschistische Gruppen finden es »zynisch«, dass die AfD versucht, den 1. Mai zu besetzen. Sie rufen dazu auf, das Fest zu unterwandern und zu stören. Bereits vergangenes Jahr gab es starke Proteste gegen ein Maifest der AfD in Pankow und die Polizei musste das Fest abschirmen. Martin Sonnenburg von der »North East Antifa« hofft, dass die Polizei erneut »die Bestrebungen einer Blockade aktiv unterstützt«. chm