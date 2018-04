Die Schwedische Akademie erwägt Medienberichten zufolge, in diesem Jahr keinen Literaturnobelpreis zu vergeben. Das Gremium führe entsprechende Diskussionen, sagte der Sprecher der Nobelpreisstiftung, Carl-Henrik Heldin. Beschlossen sei aber noch nichts, betonten Akademie-Mitglieder. Die Schwedische Akademie, die seit 1901 den Literaturnobelpreis auswählt, wird derzeit von einem Belästigungs- und Korruptionsskandal erschüttert, in dessen Folge mehrere ihrer 18 Mitglieder zurücktraten. dpa/nd Kommentar Seite 4

