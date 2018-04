Köln. Die Bahn zeigt sich nach der Hälfte der Bauarbeiten zwischen Köln und Düsseldorf zufrieden. »Es ist bislang gut gelaufen, auch wenn wir wissen, dass wir den Kunden viel zumuten«, sagte ein Bahn-Sprecher am Donnerstag. Der Zeitplan werde eingehalten. Noch bis zum 19. Mai dauern die Arbeiten an, bei denen ein 700 Meter langer Gleisumbauzug Schienen, Schwellen und Schotter komplett erneuert. »Die härtere Hälfte beginnt aber erst«, sagte der Sprecher des Fahrgastverbandes Pro-Bahn, Lothar Ebbers. Der Regionalexpress 5 fällt im zweiten Bauabschnitt zwischen Köln und Düsseldorf komplett aus. Statt des »sehr, sehr vollen« Regionalexpress 1 sollten Reisende den RE 6 über Neuss nutzen. dpa/nd

