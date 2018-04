Foto: Hannoversch Münden. Tauben fliegen an der Werrabrücke vor dem historischen Welfenschloss in Hannoversch Münden (Niedersachsen). Erhalten aus der Welfenzeit sind im heutigen Schlossbau zwei Renaissancegemächer mit flächendeckenden Wandmalereien. Das Schloss beherbergt das Stadtarchiv, die Stadtbücherei, das Amtsgericht und das Städtische Museum. Die 23 000-Einwohner-Stadt liegt am Zusammenfluss von Werra und Fulda zur Weser. Deshalb wird sie auch »Drei-Flüsse-Stadt« genannt. dpa/nd Foto: dpa/Swen Pförtner