Cottbus. Die Zukunft des Generalmusikdirektors am Staatstheater Cottbus, Evan Alexis Christ, ist nach Kritik an seinem Führungsstil unklar. Am Donnerstag gab es Berichte über seinen bevorstehenden Rücktritt, die aber nicht bestätigt wurden. Das Theater sagte eine Pressekonferenz zum neuen Spielplan kurzfristig ab. Zur Begründung hieß es, die Entwicklung im Konflikt um den Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters erfordere zunächst eine grundsätzliche Abstimmung. Aus der Belegschaft gibt es Vorwürfe wegen cholerischer Ausfälle im Arbeitsalltag. Die Theaterleitung regte nach eigenen Angaben eine Auszeit Christs an. Er habe das abgelehnt und eine Vertragsauflösung ins Spiel gebracht. Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) erklärte: »Es zeigt sich, dass die Brücken, wo noch nicht gänzlich abgebrochen, doch sehr beschädigt sind. Eine Trennung vom Generalmusikdirektor, der sich viele Verdienste erwarb, erscheint derzeit als sinnvolle und machbare Lösung der Konflikte.« dpa/nd