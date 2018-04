Rheinsberg. Eine Flöte aus Möhren und Trommeln aus Kürbissen: Beim kulinarischen Festival Solanum in Rheinsberg wird tatsächlich mit Gemüse Musik gemacht. Das Vegetable Orchestra Wien wird am 26. Mai auftreten. Die Musiker müssen ihre Instrumente vor jedem Auftritt frisch herstellen. »Da das Instrumentarium ausschließlich aus Gemüse ist, entsteht ein eigenständiger Klangstil, der mit herkömmlichen Musikinstrumenten nicht zu erreichen ist«, erklären die Veranstaltern des Festivals. Wer auf den Appetit kommt, für den gibt es im Anschluss an das Konzert als Zugabe Gemüsesuppe. dpa/nd