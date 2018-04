In der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea stehen sich nordkoreanische und südkoreanische Soldaten hier unbewaffnet gegenüber. Foto: dpa/Hwang Kwang-Mo

Der 27. April 2018 könnte für das geteilte Korea zu einem historischen Datum werden. Die beiden Spitzen aus der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, und der Republik Korea, Moon Jae In, werden sich nach elf Jahren erbitterter Gegnerschaft und propagandistisch stets am Rande eines Krieges zum dritten innerkoreanischen Dialog im symbolträchtigen Grenzgebiet Panmunjom treffen. Dass die nordkoreanische Führung an einem Erfolg interessiert ist, zeigt sich an der Tatsache, dass die nordkoreanischen Medien mit keinem Wort die gegenwärtig laufenden südkoreanisch-US-amerikanischen Manöver erwähnen. Die alljährlichen Kriegsspiele waren in der Vergangenheit für den Norden stets Anlass, mit einem unmittelbar bevorstehenden militärischen Inferno zu drohen. Bei den letzten Manövern nannten die nordkoreanische Propaganda einen Atomkrieg mit den USA unvermeidlich, nur der Zeitpunkt sei noch unklar.

Das Treffen wird, so ist es der jüng...