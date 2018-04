Auf Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters und Senators für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller, hat der Senat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, Alexander Simon zum neuen Prorektor der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« zu bestellen. Simon wurde schon am 30. Januar durch den Erweiterten Akademischen Senat der Hochschule gewählt. Seine Amtszeit beträgt zwei Jahre, längstens jedoch bis zum Ende der Amtszeit des Rektors.

Simon hat seit 2016 die Professur für Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« inne. Er studierte an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum und arbeitete danach an vielen namhaften Bühnen im deutschsprachigen Raum, unter anderem an der Volksbühne und am Deutschen Theater in Berlin sowie am Burgtheater in Wien. nd