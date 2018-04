Was soll das sein

Frankfurt am Main. Die Chefkon- trolleure von Deutschlands größten Aktiengesellschaften haben im vergangenen Jahr einer Studie zufolge so viel verdient wie nie zuvor. Die durchschnittliche Gesamtvergütung der Aufsichtsratschefs der 30 DAX-Konzerne stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf den Rekordwert von 408 000 Euro, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung des Beratungsunternehmens hkp-Group hervorgeht. Spitzenverdiener war demzufolge erneut Deutsche-Bank-Chefaufseher Paul Achleitner mit unverändert 800 000 Euro, gefolgt von BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer (640 000 Euro) und Fresenius-Kontrolleur Gerd Krick (632 000 Euro). dpa/nd