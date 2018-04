Prypjat. Die neue Hülle über dem Unglücksreaktor von Tschernobyl soll nach Verzögerungen nun im Dezember endgültig in Betrieb gehen. Das sagte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko am Donnerstag zum 32. Jahrestag der Atomkatastrophe von 1986. Die Ukraine gedachte wie jedes Jahr mit Schweigeminuten der Opfer des Unglücks in dem Kernkraftwerk. »Tschernobyl ist ein dunkler Fleck in der Geschichte«, sagte Poroschenko beim Besuch in der unbewohnten Stadt Prypjat. dpa/nd