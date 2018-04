Juba. Im Bürgerkriegsland Südsudan sind zehn humanitäre Helfer entführt worden. Die Mitarbeiter der UNO sowie weiterer humanitärer Organisationen sollten bedingungslos freigelassen werden, forderte die UNO am Donnerstag. Die zehn Südsudanesen waren am Mittwoch in der südlichen Region Zentral-Äquatoria in Fahrzeugen unterwegs, als sie verschwanden. Laut UNO ist dies das dritte Mal in sechs Monaten, dass bewaffnete Gruppen humanitäre Helfer in ihre Gewalt gebracht haben. dpa/nd