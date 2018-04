Dodoma. Nach Drohungen gegen Regierungskritiker hat Tansanias Polizei in Daressalam am Donnerstag mindestens neun Demonstranten festgenommen, berichtete die Zeitung »The Citizen«. Gegner von Präsident John Magufuli hatten für den Nationalfeiertag Proteste angekündigt. Ein Polizeisprecher kündigte daraufhin an, man werde Demonstranten »wie streunende Hunde verprügeln«. dpa/nd