Berlin. In Istanbul sind am Mittwochabend 14 Mitarbeiter der Zeitung »Cumhuriyet« wegen angeblicher Unterstützung der als Terrororganisationen verfolgten kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksradikalen DHKP-C und der islamischen Gülen-Sekte verurteilt worden. Ein Gericht verhängte Haftstrafen zwischen sechs und acht Jahren gegen Chefredakteur Murat Sabuncu, Geschäftsführer Akin Atalay, Investigativjournalist Ahmet Şık und drei weitere Angeklagte, andere Mitarbeiter erhielten kürzere Haftstrafen. Drei Angeklagte wurden freigesprochen. Das Verfahren von dem in Abwesenheit angeklagten Ex-Chefredakteur Can Dündar wurde abgetrennt und wird fortgesetzt. Der Journalistenverband DJV sprach von einem Unrechtsurteil.

In Istanbul wurde am Donnerstag zudem der Prozess gegen die deutschtürkische Journalistin Meşale Tolu fortgesetzt. Das Gericht beschloss, die Ausreisesperre für die 33-Jährige aufrechtzuerhalten. epd/nd Seite 7