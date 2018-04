Erfurt. Ein gleiches Einstiegsgehalt für Thüringer Lehrer ist nach Angaben von Landesbildungsminister Helmut Holter (LINKE) auf die Schnelle nicht umzusetzen. Politisch könne er die Forderung zwar nachvollziehen, dass alle Lehrer im Freistaat direkt mit der Entgeltstufe 13 besoldet werden sollten, sagte Holter am Mittwoch in Erfurt bei einer Kundgebung der Bildungsgewerkschaft GEW vor dem Landtag. Die Lehrer selbst hätten aber vor wenigen Monaten zugestimmt, dass die Gehälter von Thüringer Regelschullehrern zunächst über die Zwischenstufe A12-plus angehoben würden. Entsprechend sei auch der Doppelhaushalt 2018/2019 verabschiedet worden. Die flächendeckende Einführung der Entgeltstufe 13 sei auf die Schnelle nicht zu machen. dpa/nd

