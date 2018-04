»Er drehte sich um, im Fortgehen noch das Rauschen des Meeres im Ohr. Doch darin nur Schweigen - keine Antwort.« Dieser lakonische Schluss des fulminanten Erstlingswerks »Gewissheiten eines Zweiflers« hat leider keine Chance, mit dem Literaturnobelpreis 2018 bedacht zu werden. Das liegt aber weder an der Länge, es ist dem Titel entsprechend recht kurz, noch am Autor, obwohl er ein Mann ist. Nein, das Auszeichnungswesen ist zuletzt einfach zu sehr in Verruf geraten. Aus Angst um ihren Ruf trachten immer mehr sich als preisgebungsbefugt betrachtende Institutionen nach Selbstauflösung. Gewiss eine zweifelhafte Entwicklung. Der Autor dieser Zeilen zieht nun all seine jemals erhaltenen Auszeichnungen in Zweifel, bevor sie in den Dreck gezogen werden. Er gibt den Preis »Für gute Arbeit in der Schule« und die Brandschutz-Eins zurück. Die Abzeichen müssten längst im Ministerium für Volksbildung angekommen sein. Doch von dort nur Schweigen - nicht mal ein Echo. stf