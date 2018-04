Razzia mit 1100 Beamten in Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz kommt mit den rund 16,5 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen auf die zweithöchste Summe unter den Ländern. Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sprach im NDR von »beträchtlichen Mehreinnahmen«. Steuerhinterziehung rüttele an den Festen der Steuergerechtigkeit. Dem müsse nachgegangen werden, um Steuergerechtigkeit durchzusetzen.

Mainz. Die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers haben Rheinland-Pfalz rund 16,5 Millionen Euro Steuermehreinnahmen beschert. Das sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Freitag in Mainz. Insgesamt brachten die Papiere dem deutschen Fiskus nach Recherchen von NDR, WDR und »Süddeutscher Zeitung« 140 Millionen Euro durch hohe Steuernachzahlungen und Strafeinnahmen.

