Als das Manuskript des ersten Bandes des »Kapital« fertig war, brachte Karl Marx es persönlich zu seinem Verleger: Der Segelraddampfer John Bull trug ihn im April 1867 binnen zwei Tagen aus der Millionenmetropole London in die idyllische Hafenstadt Hamburg. Dort konnte er zu Otto Meissner in der Bergstraße 26 eine Pferdedroschke nehmen oder einen Omnibus, also ein Pferdefuhrwerk, das auf einer festgelegten Strecke mit Zwischenstationen regelmäßig fuhr. Mit der Eisenbahn konnte er dann von Hamburg nach Hannover reisen, um auf die ersten Korrekturandrucke des Textes zu warten. Allerdings fehlte noch die Eisenbahnbrücke über die Norderelbe, weil Hannover den Weiterbau der Bahnstrecke von Harburg nach Hamburg verhindert hatte.

Das Netz der Eisenbahnen war das erste überregionale Verkehrssystem nach den Kanälen, die zu Beginn der industriellen Revolution die Rohstoffe, Maschinen und Fertigwaren bewegten und in die Städte brachten. Und ...