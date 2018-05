Die beiden mit »Vollmacht« überschrieben Schriftstücke der Erblasserin erfüllen diese Anforderungen an ein rechtswirksames privatschriftliches Testament. Das Patenkind hat damit Anspruch auf den Bausparvertrag sowie das sonstige Vermögen. DAV/nd

Das Patenkind der Verstorbenen nimmt die Tante auf Erfüllung von Vermächtnissen der Erblasserin in Anspruch. In zwei Schriftstücken, jeweils überschrieben mit »Vollmacht«, ermächtigt die Erblasserin ihr Patenkind, über ihren Bausparvertrag sowie über »sämtliches Vermögen« bei der Volksbank über ihren Tod hinaus verfügen zu können.

