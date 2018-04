Werder. Wegen Grippefällen bei der Deutschen Bahn fallen am Wochenende einige Sonderzüge zum Baumblütenfest in Werder (Potsdam-Mittelmark) aus. Das kündigte die Bahn am Freitag an. Das Volksfest zieht jährlich Hunderttausende an. Die Stadtverwaltung zeigte sich verärgert. Das 139. Baumblütenfest startet am Samstag und dauert bis zum 6. Mai. dpa/nd