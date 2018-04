Staatsanwaltschaft Dresden leitet Prüfverfahren gegen AfD-Politiker ein / Sächsische LINKE sieht Aussagen des Rechtsaußen in der Nähe der Sportpalastrede von Joseph Goebbels

Erneute Attacke auf Geflüchtete in der sächsischen Kleinstadt

Dresden. Nach der zeitweisen Löschung von Passagen zum Thema Rassismus im Wikipedia-Eintrag zum Freistaat Sachsen hat Wikipedia die sächsischen Behörden teilweise gesperrt. »Für einen Monat ist es nicht möglich, aus dem sächsischen Verwaltungsnetz anonym Einträge bei Wikipedia vorzunehmen«, sagte der Sprecher des sächsischen Innenministeriums, Andreas Kunze-Gubsch, am Freitag. Am Mittwoch hatten zeitweilig Passagen gefehlt, die sich mit dem Thema Rassismus im Freistaat beschäftigten. Die IP-Adresse ging auf einen Nutzer aus dem sächsischen Verwaltungsnetz zurück, zu dem auch Ministerien, Landtag und nachgeordnete Behörden gehören. dpa/nd

