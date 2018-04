Die Opposition in Berlin rät Merkel, bei den Konflikten mit den USA eine Sprache zu sprechen, die Trump versteht

Washington. Der US-Senat hat am Donnerstag (Ortszeit) den von Präsident Donald Trump nominierten Mike Pompeo als neuen Außenminister der USA bestätigt. Neben den Senatoren der Republikaner stimmten auch mehrere Demokraten für den 54-Jährigen. Nach der Vereidigung durch den Präsidenten wird der bisherige CIA-Chef die Nachfolge von Rex Tillerson antreten, den Trump entlassen hatte. Pompeo gilt als sehr konservativer »Falke«. Zudem bestätigte der Senat Richard Grenell als neuen Botschafter in Deutschland. Für den obersten Lobbyisten Trumps votierten 56 der 100 Senatoren. dpa/nd

Bayerns Ministerpräsident will mit seiner Kreuzpflicht für Landesbehörden einen religiösen Kulturkampf à la 1995 provozieren

Der Landessprecher der NRW-LINKEN, Christian Leye, will die Stadtteilarbeit verbessern, um Rechtspopulisten Wähler streitig zu machen

Marx-Special in der nd-Wochenendausgabe

