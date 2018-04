Washington. Die Familie des gestorbenen US-Studenten Otto Warmbier hat Nordkorea wegen »brutaler Folter und Mord« verklagt. Fred und Cindy Warmbier reichten am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Bundesgericht in Washington eine Klage ein. In ihr beschrieben sie detailliert, wie ihr Sohn in den 17 Monaten seiner Gefangenschaft vom »verbrecherischen« Regime des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un misshandelt worden sei. dpa/nd