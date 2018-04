Straßburg. Der Europarat hat sich am Freitag alarmiert über die Lage minderjähriger Flüchtlinge in den umstrittenen ungarischen »Transitzonen« an der Grenze zu Serbien gezeigt. Dort seien unbegleitete Jugendliche in engen Containern untergebracht - eingesperrt mit Stacheldrahtzäunen, unter Aufsicht bewaffneter Wächter. Kritisiert wird auch, dass Flüchtlinge aufgrund einer Verschärfung des Ausländerrechts bereits ab 14 Jahren als Erwachsene eingestuft werden. AFP/nd