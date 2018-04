Nach heftiger Kritik an einer Antisemitismus-Resolution des Abgeordnetenhauses ist der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe seinen Posten als religionspolitischer Sprecher der Fraktion los. Der Abgeordnete habe seine Funktion mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilte Fraktionschef Sebastian Czaja nach einer Sondersitzung der FDP-Parlamentarier am Donnerstagabend mit. Die Aufgabe übernehme nun der Abgeordnete Paul Fresdorf. Luthe bleibt indes weiter innenpolitischer Sprecher der Fraktion. Der Abgeordnete hatte in der Abgeordnetenhaussitzung am Donnerstag eine fraktionsübergreifende Resolution »Gegen Hass und Intoleranz - für Menschenwürde und Religionsfreiheit« kritisiert und dabei breite Empörung ausgelöst. dpa/nd