Was soll das sein

Die Schulverwaltung hat gegen den selbst ernannten »Volkslehrer« Nikolai N. ein Kündigungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte die Behörde am Freitag. »Wir erwarten von den Lehrkräften, dass sie unsere demokratischen Grundwerte vertreten«, erklärte Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD): »Lehrer sind immer auch Vorbilder für die Schüler.« N. unterrichtete an der Vineta-Grundschule in Wedding Englisch, Sport und Musik und wurde Anfang Januar zunächst freigestellt, nachdem bekannt wurde, dass er auf seinem Youtube-Kanal »Der Volkslehrer« unter anderem gegen Politiker hetzt, Verschwörungstheorien verbreitet und den Holocaust infrage stellt. epd/nd