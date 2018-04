Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde gegen die Stationierung von US-Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel (Rheinland-Pfalz) abgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde einer Anwohnerin blieb erfolglos, weil die von ihr geltend gemachten Gefahren keinen Grundrechtseingriff begründeten, teilte das Gericht am Freitag mit. dpa/nd

Bayerns Ministerpräsident will mit seiner Kreuzpflicht für Landesbehörden einen religiösen Kulturkampf à la 1995 provozieren

Der Landessprecher der NRW-LINKEN, Christian Leye, will die Stadtteilarbeit verbessern, um Rechtspopulisten Wähler streitig zu machen

Marx-Special in der nd-Wochenendausgabe

