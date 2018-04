Was soll das sein

Potsdam. Die Landesverwaltung wird mit schnellerem Internet ausgestattet. Bis Ende 2019 soll das bestehende Netz schrittweise durch ein neues Landesverwaltungsnetz abgelöst und Standorte sollen mit bis zu zehn Gigabit angebunden werden, wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte. Damit seien bis zu zehnfach höhere Bandbreiten möglich als bisher. Innenstaatssekretärin Katrin Lange sagte: »Mit der Weiterentwicklung wird das Netz leistungsfähiger, schneller und sicherer und ist eine Kernkomponente bei der Digitalisierung der Verwaltung in Brandenburg. Den Bürgerinnen und Bürgern können damit in Zukunft verschiedene Verwaltungsleistungen digital angeboten werden.« Den Großauftrag bekam die Telekom-Tochter T-Systems. Das Volumen belaufe sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, hieß es. Der Vertrag laufe zunächst fünf Jahre und könne um bis zu drei Jahre verlängert werden. dpa/nd